Как космонавты проверяют лёгкие без врачей и сложной аппаратуры на МКС, рассказали в Роскосмосе

Звук дыхания помогает оценить работу лёгких в невесомости — для этого космонавту достаточно специального датчика и нескольких мощных выдохов На Международной космической станции состояние дыхательной системы космонавтов контролируют с помощью эксперимента «Форсированный выдох».
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