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Рамблер

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Телеведущая Мария Гладких рассказала, что победа над раком изменила ее жизнь

Телеведущая Мария Гладких рассказала, что победа над раком изменила ее жизнь

Телеведущая и модератор Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным Мария Гладких сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что победила рак.

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