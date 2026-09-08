Пассажиры арестованного на Шпицбергене судна вернулись в Россию

МАПП БОРИСОГЛЕБСК /Мурманская область/, 8 сентября. / ТАСС/. Пассажиры и часть экипажа арестованного норвежскими властями судна "Профессор Молчанов" вернулись в Россию, передает корреспондент ТАСС.
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