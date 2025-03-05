Текслер сообщил о старте третьего этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске. Видео

В Челябинске стартует строительство третьей очереди межуниверситетского кампуса, что предусматривает возведение уникального учебно-научного комплекса с современными лабораториями и конференц-залами и реконструкцию лыжероллерной трассы.
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