Законодательство о пестицидах предложили отредактировать

В России участились случаи массовой гибели диких животных и птиц, отравившихся агрохимикатами. В связи с этим в Совете Федерации предложили внести изменения в законодательство о пестицидах, рассказал «Парламентской газете» сенатор Владимир Лебедев.
В России участились случаи массовой гибели диких животных и птиц, отравившихся агрохимикатами. В связи с этим в Совете Федерации предложили внести изменения в законодательство о пестицидах, рассказал «Парламентской газете» сенатор Владимир Лебедев.
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