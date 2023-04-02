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Законодательство о пестицидах предложили отредактировать

Законодательство о пестицидах предложили отредактировать

В России участились случаи массовой гибели диких животных и птиц, отравившихся агрохимикатами. В связи с этим в Совете Федерации предложили внести изменения в законодательство о пестицидах, рассказал «Парламентской газете» сенатор Владимир Лебедев.

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