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Пронедра

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Как повлияет нефть по 100 долларов на цены в России

Как повлияет нефть по 100 долларов на цены в России

Стоимость нефти Brent вновь поднялась выше психологически важной отметки в $100 за баррель, заставив рынки пересматривать оценки инфляции, валютных курсов и стоимости топлива.

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