Словакия одержала третью кряду победу на ЧМХ-2024 и вышла на второе место в группе

Сборная Словакии всухую переиграла команду Польши. В Остраве завершился матч четвертого тура группового этапа первенства мира по хоккею в октете В, в котором сборная Словакии встречалась с командой Польши.
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