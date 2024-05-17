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Суд в Москве заочно арестовал журналистку Залину Маршенкулову

Суд в Москве заочно арестовал журналистку Залину Маршенкулову

В Москве суд заочно арестовал журналистку Залину Маршенкулову по делу об оправдании терроризма. «Маршенкуловой Залине Хамидовне избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента её фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации — с момента её передачи правоохранительным органам Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

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