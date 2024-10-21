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Легенда «Спартака» Гаврилов: «Дело не в Станковиче, а в исполнителях. Надо искать других людей»

Легенда «Спартака» Гаврилов: «Дело не в Станковиче, а в исполнителях. Надо искать других людей»

Чемпион СССР 1979 года в составе «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о работе серба Деяна Станковича на посту главного тренера красно-белых.

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