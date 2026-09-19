Иран выдвинул США семь условий для новых переговоров

Иран озвучил семь условий США для начала переговоров, заявил Мохсен Резаи. Конфликт между странами обострился после ударов 28 февраля.
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