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Царьград

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Иран выдвинул США семь условий для новых переговоров

Иран выдвинул США семь условий для новых переговоров

Иран озвучил семь условий США для начала переговоров, заявил Мохсен Резаи. Конфликт между странами обострился после ударов 28 февраля.

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