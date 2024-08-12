ТВЦ
ТВЦНовостиПередачиПолитикаСобытия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТВЦ

20 829 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    эти все пидоры по всей России этнические хохлы бандеровцы хрущовская сволота! СМЕРШ необходим!В Курганской обла...
  • Александр Кутуев
    Америкосы обеспокоены ответным ударом? Да они его ждут уже давно! И делают все для того, чтобы СВО превратилось в бол...США испугались во...
  • Александр Леушин
    Он расскажет всё, что хочешь, что бы остаться живым."Эта операция - п...

Начата проверка после фото с банкета заключенных в мордовской колонии

Начата проверка после фото с банкета заключенных в мордовской колонии

Прокуратура Мордовии начала проверку после сообщений о банкете заключенных в местной колонии. Как стало известно изданию "Известия", в чье распоряжение попала фотография праздника, застолье прошло 20 июля в помещении отряда 2А исправительной колонии №7.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх