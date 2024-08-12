Начата проверка после фото с банкета заключенных в мордовской колонии

Прокуратура Мордовии начала проверку после сообщений о банкете заключенных в местной колонии. Как стало известно изданию "Известия", в чье распоряжение попала фотография праздника, застолье прошло 20 июля в помещении отряда 2А исправительной колонии №7.
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