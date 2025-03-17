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Царьград

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Забудьте о сугробах. Академик напророчил России одни лишь бесснежные зимы

Забудьте о сугробах. Академик напророчил России одни лишь бесснежные зимы

С каждым годом зимы в России всё страньше и страньше. Однако, по словам академика РАН Владимира Семёнова, это ещё цветочки.

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