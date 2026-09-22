Возвращение блудного сына: как спасали дом Вахтангова во Владикавказе

Дом, где родился Евгений Вахтангов, дважды собирались снести. В осеннем номере «Сноба» рассказываем, как театр восстановил особняк своего основателя и превратил его в музей, куда на выступления вахтанговцев собирается весь город.
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