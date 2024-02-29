👿 В Крыму задержали студента, который 5 месяцев подряд крал вещи из местного вуза Как сообщает МВД по РК, 21-летний парень украл из КФУ им.
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👿 В Крыму задержали студента, который 5 месяцев подряд крал вещи из местного вуза Как сообщает МВД по РК, 21-летний парень украл из КФУ им.