16 историй о настоящих подругах, для которых дружба — не просто совместные фоточки и кофеек по субботам

Мы много писали о женской дружбе, которая заканчивалась тем, что подруги переставали общаться. Но мы хотим рассказать, что есть и другие примеры! Порой люди трепетно проносят свою дружбу через года, и у них есть чему поучиться.
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