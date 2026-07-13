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Казань теряет серебряный состав, Минск до сих пор без тренера, Челябинск ждет усиления. Проблемы клубов КХЛ

Казань теряет серебряный состав, Минск до сих пор без тренера, Челябинск ждет усиления. Проблемы клубов КХЛ

У этих команд межсезонье складывается неважно.1 августа у клубов КХЛ начинаются сборы. Многие команды уже неплохо укомплектованы, хотя продолжают вести работу на трансферном рынке, а от кого-то болельщики все еще ждут новостей.

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