Казань теряет серебряный состав, Минск до сих пор без тренера, Челябинск ждет усиления. Проблемы клубов КХЛ

У этих команд межсезонье складывается неважно.1 августа у клубов КХЛ начинаются сборы. Многие команды уже неплохо укомплектованы, хотя продолжают вести работу на трансферном рынке, а от кого-то болельщики все еще ждут новостей.
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