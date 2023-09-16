ЗАПРЕТИЛИ ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ И СМАРТФОНЫ: РУССКИМ СДЕЛАЛИ ВЪЕЗД В ЕС ЧЕРЕЗ УНИЖЕНИЕ

АНГЕЛ АНГЕЛ

В мире есть всему своя цена... Есть цена и у каждого человека, если ему нравится когда его унижают, это его выбор и его цена... Ни кто не заставляет унижаться человека, если он сам этого не хочет, так что если кто желает это терпеть это их выбор... Что это дает России? Создавать свои курортно оздоровительные зоны, поднимать уровень сервиса и главное оказывать качество услуг не как в Европе, а брать пример у тех государств где есть лучшее чем у других. Здравоохранение в той же Кубе, Китае, Израиле и т.д. Вопрос только надо ставить не в цене и качестве, а главное это качество и здоровье населения России... Если власть хочет иметь здоровую нацию, то и ей придется в это вложиться... Это должно быть доступно всем слоям населения, а не как сейчас для избранных сидящих у народной кормушки... А вот приезжающим из за рубежа иностранцам, можем презентовать сувенир, рулон туалетной бумаги, Россия щедрая душа.... Пусть засранцы знают наше гостеприимство...