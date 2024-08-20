Подозреваемые в исполнении теракта в Крокусе не обжаловали продление ареста

Подозреваемые в исполнении теракта в «Крокус сити холл» Далерджон Мирзоевз, Муродал Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни не стали обжаловать решение Басманного суда о продлении ареста до 22 ноября, сообщает РИА Новости .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии