Подозреваемые в исполнении теракта в Крокусе не обжаловали продление ареста

Подозреваемые в исполнении теракта в «Крокус сити холл» Далерджон Мирзоевз, Муродал Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни не стали обжаловать решение Басманного суда о продлении ареста до 22 ноября, сообщает РИА Новости .