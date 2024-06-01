Впервые в Казахстане провели перекрестную трансплантацию почек

Впервые в Казахстане на базе ННЦХ им. А.Н.Сызганова, под руководством председателя правления, профессора Болатбека Баймаханова выполнена перекрестная трансплантация почек у взрослых пациентов, передает InAktau.
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