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Спички - не игрушка

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Главред Marianne: Европа стремительно движется навстречу войне с Россией

Главред Marianne: Европа стремительно движется навстречу войне с Россией

Европейские страны сегодня в своём стремлении к войне превзошли лидеров континента накануне Первой мировой войны, предупреждает главный редактор французского журнала Marianne Наташа Полони.

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