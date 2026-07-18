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Пока что они бьют только друг друга: боевые гуманоидные роботы T800 сразились в октагоне, одному буквально снесли голову

Пока что они бьют только друг друга: боевые гуманоидные роботы T800 сразились в октагоне, одному буквально снесли голову

В чемпионате приняли участие 32 командыВ Шэньчжэне прошел турнир Ultimate Robot Knock-out Legend (URKL), который организаторы называют первым в мире соревнованием по боям полноразмерных гуманоидных роботов в свободном стиле.

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