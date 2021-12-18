«Спасибо судьбе»: Гузеева кокетливо прильнула к разодетому Ширвиндту

Ведущая брачного шоу на днях перепугала поклонников своим хриплым голосом. @instagram.com/_larisa_guzeeva_/Лариса Гузеева заставила волноваться о себе, появившись в шоу «Давай поженимся» всего пару недель спустя после выздоровления от коронавируса.