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«Спасибо судьбе»: Гузеева кокетливо прильнула к разодетому Ширвиндту

«Спасибо судьбе»: Гузеева кокетливо прильнула к разодетому Ширвиндту

Ведущая брачного шоу на днях перепугала поклонников своим хриплым голосом. @instagram.com/_larisa_guzeeva_/Лариса Гузеева заставила волноваться о себе, появившись в шоу «Давай поженимся» всего пару недель спустя после выздоровления от коронавируса.

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