Дети-мигранты потушили Вечный огонь в Петербурге, радостно улюлюкая: разбирается полиция

Три подростка, двое из них из Узбекистана, задержали в Петербурге. Они потушили Вечный огонь.Около половины шестого вечера воскресенья, 10 декабря, трое подростков не могли себе найти никакое особо интересное занятие и решили потушить пламя Вечного огня в Красном селе.
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