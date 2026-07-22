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Мошенники выманили у нижегородцев 54 млн рублей за неделю

Мошенники выманили у нижегородцев 54 млн рублей за неделю

За минувшую неделю на территории Нижегородской области зафиксировано 59 преступлений, совершенных с применением различных мошеннических схем.

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