Астраханская осень продолжает вспоминать лето

Погода в Астрахани берет курс на дневное потепление до двадцати двух градусов По данным регионального Гидрометцентра, ночью температура воздуха на территории региона опустится до отметок +4…+9°, однако днем умеренный юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с разгонит легкую облачность, позволив столбикам термометров подняться до +18…+23°.