Астраханская осень продолжает вспоминать лето

Погода в Астрахани берет курс на дневное потепление до двадцати двух градусов По данным регионального Гидрометцентра, ночью температура воздуха на территории региона опустится до отметок +4…+9°, однако днем умеренный юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с разгонит легкую облачность, позволив столбикам термометров подняться до +18…+23°.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮГ Пьяная пенсионерк...
- Ревущая колонна в...
- В Астрахани скора...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым