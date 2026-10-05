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Пункт-А

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Астраханская осень продолжает вспоминать лето

Астраханская осень продолжает вспоминать лето

Погода в Астрахани берет курс на дневное потепление до двадцати двух градусов По данным регионального Гидрометцентра, ночью температура воздуха на территории региона опустится до отметок +4…+9°, однако днем умеренный юго-западный ветер со скоростью 5-10 м/с разгонит легкую облачность, позволив столбикам термометров подняться до +18…+23°.

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