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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отменен Камский полумарафон. Старт должен был пройти 16 августа в Набережных Челнах

16 августа в Набережных Челнах должен был пройти полумарафон от TIMERMAN. Причина не сообщается. Организаторы сообщили , что участникам придут письма на электронную почту в инструкцией по возврату.

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