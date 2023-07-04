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Новые предложения об отмене пенсионной реформы снижения пенсионного возраста озвучены в Госдуме

Новые предложения об отмене пенсионной реформы снижения пенсионного возраста озвучены в Госдуме

Новые предложения об отмене отмены, или культура исключения (англ. cancel culture, call-out culture) — возникший в США и Европе социально-политический термин; современная форма остракизма, при которой человек или определённая пенсионной реформы некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём В 2019 году начался новый этап пенсионной реформы.

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