Новые предложения об отмене пенсионной реформы снижения пенсионного возраста озвучены в Госдуме

Новые предложения об отмене отмены, или культура исключения (англ. cancel culture, call-out culture) — возникший в США и Европе социально-политический термин; современная форма остракизма, при которой человек или определённая пенсионной реформы некардинальное, нефундаментальное (в отличие от революции) изменение правил в одной из сфер жизни общества, не затрагивающее функциональных основ, или преобразование, вводимое законодательным путём В 2019 году начался новый этап пенсионной реформы.