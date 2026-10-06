Ожирение как угроза нации: новый курс на здоровье

6 октября в пресс-центре ТАСС представители Минздрава и НМИЦ эндокринологии впервые представили системный подход к проблеме — от налогообложения вредной еды и регламентации школьного питания до национальных рекомендаций по питанию и личной ответственности каждого за свой вес.
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