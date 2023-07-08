Группировка ВС РФ «Восток» нанесла удар по скоплению боевиков ВСУ в районе Угледара

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил о том, что на южнодонецком направлении артиллерия ВС РФ нанесла удары по нескольким машинам пехоты ВСУ, по автомобильной технике с живой силой противника, а также по минометному расчету.