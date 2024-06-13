Учёные из Новосибирска нашли в болотах Западной Сибири мощный источник метана

Впервые учёные провели исследование природного газа при помощи масс-спектрометра.Учёные их Новосибирского госуниверситета вместе с коллегами из госуниверситета Югры установили, что на территории Западной Сибири болота хранят мощный запас метана.
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