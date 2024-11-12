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Китай

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В Баку стартовала 29-я Конференция Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Баку, 11 ноября /Синьхуа/ -- В Баку в понедельник стартовала COP29, важнейшая Конференция ООН по изменению климата, которая продлится 11 дней и станет площадкой для ключевых глобальных дискуссий о мерах по борьбе с изменением климата.

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