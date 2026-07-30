Жительница Самары поблагодарила полицейских за помощь в трудной жизненной ситуации

В отдел полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратилась местная жительница: женщина оказалась в непростой ситуации — арендатор не исполнил взятые на себя договорные обязательства, самостоятельно урегулировать конфликт ей не удалось.
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