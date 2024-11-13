Вот такой вопрос поступил от подписчика.✍️ Думается, что покупателей больше должно волновать соблюдены ли все санитарные нормы.
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Вот такой вопрос поступил от подписчика.✍️ Думается, что покупателей больше должно волновать соблюдены ли все санитарные нормы.