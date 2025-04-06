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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Амкал» и «Титан» объявили о создании детской команды «Юные богатыри»

Александр Зуев: «Мне не нравится то, что происходит в медиамире. Мне не нравятся невоспитанные мальчики, которые не переводят бабушек через дорогу.

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