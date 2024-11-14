Посол Виктор Морару получил новую должность в ООН

В ходе выборов, состоявшихся в Генеральной Ассамблее ООН для заполнения вакантных должностей в Объединенной инспекционной группе (JIC), кандидат Республики Молдова, посол Виктор Морару переизбран на новый мандат инспектора и продолжит свою работу в JIC в течение 2026-2030 гг.