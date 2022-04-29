«Рома» сыграла в гостях вничью с «Лестером» в полуфинале Лиги конференций

Футбол , 29 апр, 00:23 0 Команда Моуринью «Рома» сыграла вничью с «Лестером» в матче 1/2 финала Лиги Конференций Футболисты английского «Лестер Сити» и «Ромы» не выявили победителя в первом матче противостояния в полуфинале Лиги конференций УЕФА, судьба путевки в первый в истории финал турнира решится через неделю в Риме Футболисты «Ромы» (Фото: Global Look Press) «Рома» под руководством Жозе Моуринью сыграла на выезде вничью с английским «Лестер Сити» в первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА.