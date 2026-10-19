“President Trump, defending his decision to ease tariffs and other sanctions against Russia, said on Sunday that he was making ‘great progress’ in a peace deal with the Kremlin and suggested for the first time that the process included ‘hostage negotiations,'” the New York Times reports.
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