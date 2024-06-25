"Известия": торговые центры попросили права маркетплейсов

Торговые центры (ТЦ) запрашивают такие же условия работы, как у онлайн-площадок. Как пишет газета "Известия" с таким требованием обратился Союз торговых центров России, Белоруссии и Казахстана к главам Минпромторга, Минфина и Минэкономразвития.
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