Жительница Новосибирска получила в баре чек с надписью «Я в рабстве»

Полиция проводит проверку по факту выдачи странного чека в одном баре Новосибирска. В Новосибирске женщина сообщила, что в баре ей выдали чек, на котором было написано «Помогите я в рабстве» на месте, где печатаются данные кассира.
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