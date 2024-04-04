Украина собирается построить два новых энергоблока Хмельницкой АЭС

Кабинет министров Украины поддержал закон о создании третьего и четвёртого блоков Хмельницкой АЭС. Это строительство началось ещё в 1985 году, но по понятным причинам было временно остановлено, а потом и вовсе заморожено.
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