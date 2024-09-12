Блестящая операция: как морпехи обратили ВСУ в бегство из Пречистовки

Российские военнослужащие© РИА Новости / Сергей Бобылев 4,2K прочтений Сегодня Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" провели блестящую операцию, обратив противника в бегство при освобождении Пречистовки в ДНР, сообщило Минобороны.
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