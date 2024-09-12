Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 028 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    На месте сотрудников гаи надо было переломать ноги! Если этих козлов отпустят,встретить в темном переулке,в багажник ...В Казани обнаглев...
  • Сергей Сарматов
    Это вряд ли, скорее отпустили с извинениями.... (((В Казани обнаглев...
  • Лев Добрый
    У вас с мамой одна дорога - прямая, прямо в задницу сатаны, место шалав там!!!😜👍👈😎Прощайте, россиян...

Блестящая операция: как морпехи обратили ВСУ в бегство из Пречистовки

Блестящая операция: как морпехи обратили ВСУ в бегство из Пречистовки

Российские военнослужащие© РИА Новости / Сергей Бобылев 4,2K прочтений Сегодня Военнослужащие морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск "Восток" провели блестящую операцию, обратив противника в бегство при освобождении Пречистовки в ДНР, сообщило Минобороны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх