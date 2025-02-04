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В Госдуме назвали срок выплат доиндексированных пенсий

В Госдуме назвали срок выплат доиндексированных пенсий

Все российские пенсионеры до 25 февраля получат доиндексированную на 9,5 процента пенсию. Об этом ТАСС рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

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