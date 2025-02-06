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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Физкультура на улице - это здоровье и хорошее настроение

Физкультура на улице - это здоровье и хорошее настроение

Физкультура на свежем воздухе увеличивает активность детей, улучшает их настроение.Такие занятия имеют максимально оздоровительный эффект, усиливают физическую нагрузку, предоставляют широкие возможности для проведения спортивных игр, эстафет.

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