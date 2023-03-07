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Бенирс – главный претендент на «Колдер Трофи», Логан Томпсон – 2-й, Пауэр – 3-й (NHL.com)

Форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс – главный претендент на приз лучшему новичку сезона НХЛ. Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на «Колдер Трофи».

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