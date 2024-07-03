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СМИ: Эксперты и аналитики предостерегают НАТО от включения Украины в свой состав

СМИ: Эксперты и аналитики предостерегают НАТО от включения Украины в свой состав

В преддверии юбилейного саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне 9-11 июля, более 60 экспертов и аналитиков в области внешней политики подписали открытое письмо с призывом к руководству Североатлантического альянса воздержаться от обещаний Украине включить ее в свой состав, – сообщает в среду, 3 июля, газета Politico.

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