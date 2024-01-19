Госдума обратится к парламенту Франции из-за ее наемников на Украине

Как сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, на ближайшем пленарном заседании депутаты планируют обратиться к парламенту Франции в связи с направлением граждан этой страны в качестве наемников на Украину.
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