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Володин: Госдума планирует повысить штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям сигарет и вейпов

Володин: Госдума планирует повысить штрафы до двух миллионов рублей за продажу детям сигарет и вейпов

В случае неоднократного нарушения предлагается вводить уголовную ответственностьДепутаты приступили к рассмотрению законопроектов, направленных на защиту несовершеннолетних от потребления табачной и никотинсодержащей продукции, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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