Эксперт дал рекомендации по использованию смартфона в холодное время года

Низкие температуры оказывают негативное влияние на смартфоны, рассказал в беседе с RT замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.