Аргументы и Факты

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Эксперт дал рекомендации по использованию смартфона в холодное время года

Эксперт дал рекомендации по использованию смартфона в холодное время года

Низкие температуры оказывают негативное влияние на смартфоны, рассказал в беседе с RT замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.

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