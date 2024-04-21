В своей жизни я встречала десяток женщин, у которых мужья и бойфренды прикарманили деньги, трех дам, у которых увели ценное имущество и миллион гражданок, лишившихся самого ценного ресурса – времени.
Три способа своровать у женщины время
Комментарии
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Natali Климова
Никакой. Дело в том, что я САМА руковожу своей жизнью. Плохо, не нужна - терпеть не буду. Конечно для этого нужно иметь свои средства, жилье, работать. Но есть и в своем жилье терпят побои, пользование, выбирают роль жертвы. ЗАЧЕМ ? ? ?
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11 час.
В
Воробей
Некоторые родители своих детей прессуют. Это впечатление у некоторых из таких детей ассоциируется с ощущением бытия в безопасности, что они трактуют как любовь. Вот они и подбирают себе супругов/супруг, которые напоминают этой чертой родителей. Такие опрессованные в детстве люди вполне могут быть внутренне непоследовательными в этом отношении, кстати. В них может проходить своего рода борьба между половинкой, которая осознаёт факт прессования и желающая освобождения, и половинкой, которая от страха ищет безопасности в прессовании. Потому, такие люди могут иметь колебания в поведении соответственно, что для окружающих смотрится, как противоречивость и непоследовательность. Так, такая супруга может жаловаться, но крепко держаться. Но, такая может и развестись, а потом жалеть. В общем, такие люди - не подарок!
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9 час.
Н
НС
а как же быть с женщинами,которые воруют наши лучшие годы? Которую ты терпишь рядом - надеясь что лучшее у вас обоих впереди,где-то в будущем, а оно всё не наступает? Ты терпишь её потому что привык к ней, потому что она мать твоего ребёнка (который не поймёт и не примет развод родителей, для него это будет ударом). А потом оказывается , что вы оба уже не молоды. И начинать жизнь снова, с более молодой женщиной уже нет ни сил,ни желания. И вот смотришь на неё и... чувствуешь что уже не хочешь её. И продолжаешь её ТЕРПЕТЬ, зная, что с ней ты спустил свою жизнь в унитаз. И непонятно для чего ты старался,зарабатывал, мучился.
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1 час.
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