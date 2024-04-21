Три способа своровать у женщины время

Natali Климова Никакой. Дело в том, что я САМА руковожу своей жизнью. Плохо, не нужна - терпеть не буду. Конечно для этого нужно иметь свои средства, жилье, работать. Но есть и в своем жилье терпят побои, пользование, выбирают роль жертвы. ЗАЧЕМ ? ? ?

В Воробей Некоторые родители своих детей прессуют. Это впечатление у некоторых из таких детей ассоциируется с ощущением бытия в безопасности, что они трактуют как любовь. Вот они и подбирают себе супругов/супруг, которые напоминают этой чертой родителей. Такие опрессованные в детстве люди вполне могут быть внутренне непоследовательными в этом отношении, кстати. В них может проходить своего рода борьба между половинкой, которая осознаёт факт прессования и желающая освобождения, и половинкой, которая от страха ищет безопасности в прессовании. Потому, такие люди могут иметь колебания в поведении соответственно, что для окружающих смотрится, как противоречивость и непоследовательность. Так, такая супруга может жаловаться, но крепко держаться. Но, такая может и развестись, а потом жалеть. В общем, такие люди - не подарок!