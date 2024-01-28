Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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У нас длинные руки! Про новую элиту и старых чудиков.

У нас длинные руки! Про новую элиту и старых чудиков.

"Российская элита должна формироваться из тех, кто защищает свою Родину, а не из «чудиков», выходящих на публику в полуобнаженном виде".

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Комментарии
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АС
Анна Сепп
А давайте мы просто наконец про них забудем, про всех этих пугачёвых, галкиных,  макаревичей и иже с ними!  Какое нам дело до прошлогоднего снега? Если честно, надоели! Уже оскомина от них.
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12 час.
людмила бер
Интересно?... Они в Индонезию, Тайланд, въезжали по Российскому паспорту, или Израильскому? Причина в паспорте.... так думаю...
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6 час.
Ксения Фотина
Среди таких немало, которые в 70-90-е прикупили себе звания народных и заслуженных. Дергались, кривлялись, орали под фонограмму бессмысленные тексты в две-три строчки, под музыкальное сопровождение в три-четыре ноты. Всеми силами сочиняли о себе  скандальные истории из личной жизни, чтобы постоянно быть на слуху у непритязательной, но болтливой публики, а точнее, купленных сплетников. Сами  себе присваивали звание звезд ,королей,  мадонн, лауреатов и пр. С тех, кто за определенную мзду  направо и налево раздавал такие высокие звания. уже мало что можно спросить, а то, что свихнувшиеся во всех отношениях &quot;звезды&quot; продолжают активно вываливать на всеобщее обозрение не только свои одутловатые физиономии, хрипатый, орущий на пределе &quot;вокал&quot;,  дряблость, целлюлит телесных конструкций, секс. дерганую жестикуляцию, продолжают самым активным образом будоражить общественное мнение, вызывать отрицательную, возмущенную реакцию, которая для них что мед для мух, или что иное - для навозных! ВОПРОС: Неужели так трудно в законодательном порядке ( кстати, такое было при Советах) лишать разнузданный сатанизм всех званий. Тем более, что многие не имеют права их носить. От какого НАРОДА и какой части РОССИИ они являются?! Что несут для сердца и ума с эстрады или подиумов ? В совокупности с  &quot;обнародованием домашних демократических&quot; оргий квалификационным комиссиям есть все основания выходить с ходатайством  о неправомерном соответствии званиям &quot;народный&quot; или  &quot;заслуженный&quot;.  Тогда может быть ещё части общества, интересующейся подобным искусством дать возможность не столбенеть от расхожей магической фразы: &quot; Не нравиться не смотрите, не слушайте&quot;. Кстати,  Президент Путин, как  всегда, точно сказал о нашей голозадой элите. Но не могу согласиться с тем, что &quot; и такие тоже нужны. Такой эпатаж&quot;. НЕ НУЖНЫ! Не наше,  не российское, не нашей закваски. НАДОЕЛО!
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6 час.

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