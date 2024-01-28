У нас длинные руки! Про новую элиту и старых чудиков.

Ксения Фотина

Среди таких немало, которые в 70-90-е прикупили себе звания народных и заслуженных. Дергались, кривлялись, орали под фонограмму бессмысленные тексты в две-три строчки, под музыкальное сопровождение в три-четыре ноты. Всеми силами сочиняли о себе скандальные истории из личной жизни, чтобы постоянно быть на слуху у непритязательной, но болтливой публики, а точнее, купленных сплетников. Сами себе присваивали звание звезд ,королей, мадонн, лауреатов и пр. С тех, кто за определенную мзду направо и налево раздавал такие высокие звания. уже мало что можно спросить, а то, что свихнувшиеся во всех отношениях "звезды" продолжают активно вываливать на всеобщее обозрение не только свои одутловатые физиономии, хрипатый, орущий на пределе "вокал", дряблость, целлюлит телесных конструкций, секс. дерганую жестикуляцию, продолжают самым активным образом будоражить общественное мнение, вызывать отрицательную, возмущенную реакцию, которая для них что мед для мух, или что иное - для навозных! ВОПРОС: Неужели так трудно в законодательном порядке ( кстати, такое было при Советах) лишать разнузданный сатанизм всех званий. Тем более, что многие не имеют права их носить. От какого НАРОДА и какой части РОССИИ они являются?! Что несут для сердца и ума с эстрады или подиумов ? В совокупности с "обнародованием домашних демократических" оргий квалификационным комиссиям есть все основания выходить с ходатайством о неправомерном соответствии званиям "народный" или "заслуженный". Тогда может быть ещё части общества, интересующейся подобным искусством дать возможность не столбенеть от расхожей магической фразы: " Не нравиться не смотрите, не слушайте". Кстати, Президент Путин, как всегда, точно сказал о нашей голозадой элите. Но не могу согласиться с тем, что " и такие тоже нужны. Такой эпатаж". НЕ НУЖНЫ! Не наше, не российское, не нашей закваски. НАДОЕЛО!